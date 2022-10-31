Москва, , 15:06 — REGNUM Без России нельзя обеспечить в Чёрном море «зелёный коридор» для судоходства и вывоза зерна из портов территории бывш. УССР. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что «в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема».

По мнению Пескова, новый вариант «зерновой сделки» приобретает совсем другой, рискованный характер, который не означает гарантий.

Пресс-секретарь указал, что действия Киева привели к срыву соглашений.