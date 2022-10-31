Москва, , 15:06 — REGNUM Рост выдачи автокредитов в III квартале 2022 года связан с низкой базой предыдущих периодов этого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующую новость.

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«Сравнение с показателями 2021 года показывает, что объем кредитования сократился, — сказал экономист. — Тем не менее тенденции к росту в 2022 году показывали потенциал восстановления рынка, который с учетом незавершившегося в России процесса автомобилизации имеет значительные перспективы. При этом сдерживающие факторы связаны не только с кредитоспособностью населения и ее оценкой коммерческими банками, но в большей степени с дефицитом предложения новых автомобилей и проблемами с поставками новых запчастей к ним».

В будущем, как полагает экономист, можно ожидать расширения параллельного импорта и поставок автомашин из Китая, Ирана и Юго-Восточной Азии.

«Но к ним население еще должно привыкнуть, выделить престижные марки и оценить качество», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, что на российский рынок автокредитования значимо влияет дефицит новых автомашин и опасения граждан о доступности соответствующих запчастей.

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