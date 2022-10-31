Омск, 31 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Омске 31 октября состоялось торжественное открытие нового музея, посвящённого трудовой доблести горожан в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Omskportal.ru Стела «Город трудовой доблести» в Омске

Экспозиция открыта на базе школы №41 и охватывает боевой путь 75 Гвардейской бригады, а также деятельность ветеранов после войны. Музей здесь начал создаваться ещё 1973 году.

«Посетители смогут узнать, как Омск стал домом для 110 промышленных предприятий; как была обустроена жизнь 150 тысяч рабочих этих предприятий; как семьи омичей становились родными для этих людей», — отметил мэр Сергей Шелест.

Добавим, что в 2020 году Омску указом президента России Владимира Путина было присвоено звание «Город трудовой доблести». Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в городе открыли стелу в честь почётного звания. На нём изображены герб города и текст указа.