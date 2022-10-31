Краснодар, , 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи заявил, что Карабахский конфликт надо завершать.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планируется до конца года подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а перед этим осуществить делимитацию армяно-азербайджанской границы по состоянию на 1991 год.

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