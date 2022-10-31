Тбилиси, 31 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Правительство Грузии будет поддерживать инвесторов, которые решат возвести гидроэлектростанции мощностью 1500 МВт. Об этом 31 октября заявил на заседании правительства премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ГЭС

«Путём содействия строительства только 1500 мегаватт мощности, мы ожидаем инвестиций в размере около $2,2 млрд», — сообщил Гарибашвили.

Он отметил, что ранее была обещана поддержка правительства при возведении ГЭС мощность 800 МВт. В общей сложности ожидаются инвестиции в этот сектор экономики не менее $3 млрд.

Напомним, Грузия сильно зависит от импорта электроэнергии. Власти страны ищут способы производить её в республике. Весной был расторгнут контракт с турецкой фирмой на строительство Намахваньской ГЭС в ущелье Риони возле Кутаиси. Причиной стали массовые протесты местного населения.