Франкфурт-на-Майне, Германия, 31 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Европейский центральный банк должен принимать более решительные меры по борьбе с рекордно высокой инфляцией даже после повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов, считают представители «ястребов» в Совете управляющих, о чем 31 октября пишет Bloomberg.

Европейский центральный банк

27 октября ЕЦБ значительно повысил ключевую процентную ставку. Рынки интерпретировали соответствующие заявления его руководства как признак того, что банк может несколько ослабить свои усилия. Однако представитель Литвы Гедиминас Шимкус призвал к очередному существенному повышению стоимости заимствований на последнем заседании, которое должно состояться в декабре.

Его словацкий коллега Петер Кажимир выразился еще более жестко, заявив, что ставки придется поднимать до такого уровня, который будет замедлять экономику, ради того чтобы взять инфляцию под контроль.

Глава центрального банка Словении Боштьян Васле сказал, что следует ожидать дальнейшего повышения ставок, а их величина будет определяться на каждом заседании в зависимости от перспектив инфляции и экономического роста.

Член совета управляющих ЕЦБ от Эстонии Мадис Мюллер дал понять, что работа еще не закончена.

«Совершенно ясно, что в ближайшее время процентные ставки в еврозоне продолжат расти, — сказал он. — Процентные ставки все еще довольно низки… и пока не оказывают явного ограничительного влияния на экономическую активность или рост цен».

Признавая, что рецессия в еврозоне «становится все более вероятной», глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что он выступает за повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов на последнем в этом году заседании в декабре.