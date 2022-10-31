Таллин, , 15:02 — REGNUM

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

В Министерстве внутренних дел Эстонии планируют изменить ширину пограничной полосы, проходящей параллельно восточной границе с Россией — с нынешних десяти метров до 300 метров. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио ERR.

По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики МВД Янека Мяги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе: «Мы поняли, что на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции».

При помощи изменения ширины пограничной полосы будет выровнена вся приграничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.

«С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, так как при зигзагах и изгибах требуется намного больше техники. Кроме того, зона будет четко отмечена, и люди будут понимать, что рядом находится государственная граница и дальше идти нельзя», — добавил Мяги.