Грозный, , 15:01 — REGNUM Дворец детского творчества в Херсоне получил благотворительный груз от чеченского Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В состав груза вошли продукты питания, в том числе различные крупы и макаронные изделия, тушенка, фрукты, масло и овощи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По поручению президента фонда Аймани Кадыровой продуктовые наборы распределены между педагогами и различными подразделениями Дворца творчества.

«Гуманитарный груз распределен во Дворце детского и юношеского творчества. Акция коснулась не только педагогического состава, но и подразделений учреждения, чья деятельность направлена на развитие детей. Доставку и распределение помощи обеспечили бойцы полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ», — написал Кадыров.

Получив гуманитарный груз, директор Дворца творчества Александр Бабий выразил благодарность Аймани Кадыровой и бойцам из Чечни. По его словам, он надеется на установление тесных связей между воспитанниками учреждения и детскими коллективами Чечни после окончания спецоперации.