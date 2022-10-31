Грозный, 31 октября 2022, 15:01 — REGNUM Дворец детского творчества в Херсоне получил благотворительный груз от чеченского Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В состав груза вошли продукты питания, в том числе различные крупы и макаронные изделия, тушенка, фрукты, масло и овощи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По поручению президента фонда Аймани Кадыровой продуктовые наборы распределены между педагогами и различными подразделениями Дворца творчества.
Получив гуманитарный груз, директор Дворца творчества Александр Бабий выразил благодарность Аймани Кадыровой и бойцам из Чечни. По его словам, он надеется на установление тесных связей между воспитанниками учреждения и детскими коллективами Чечни после окончания спецоперации.