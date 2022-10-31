Москва, , 14:59 — REGNUM Правительство России продлит часть мер поддержки бизнеса, сообщил 31 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, данные меры дают результат, поскольку экономика плавно адаптируется к вызовам.

«Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год», — сказал Мишустин на совещании с заместителями.

Глава правительства напомнил, что ранее был принят ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий.