Мишустин: часть мер поддержки бизнеса продлится на 2023 год
Москва, 31 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Правительство России продлит часть мер поддержки бизнеса, сообщил 31 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
По его мнению, данные меры дают результат, поскольку экономика плавно адаптируется к вызовам.
«Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлили некоторые из них на весь следующий год», — сказал Мишустин на совещании с заместителями.
Глава правительства напомнил, что ранее был принят ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий.