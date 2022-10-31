Джакарта, 31 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Индонезия входит в тройку лучших стран Азии, жители которых любят футбол, согласно опросам Nielsen, сообщает CNN Indonesia.

macblack Футбол

Nielsen — глобальная информационная и медиа-компания, специализирующаяся на углубленных отраслевых исследованиях.

Согласно опросу, проведенному компанией Nielsen в период 2019–2021 годов и с января по апрель 2022 года, интерес индонезийской общественности к футбольным зрелищам занимает третье место в Азии.

Индонезия проиграла только Вьетнаму и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Согласно полученным данным, 75% от общей численности населения Вьетнама увлечены футболом, такой же показатель в ОАЭ, а в Индонезии — 69%.

Другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые входят в топ-12 любителей футбола, являются Таиланд, занимающий пятое место (58%), Малайзия (53%), Сингапур (43%) и Филиппины (35%).