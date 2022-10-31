Сеул, 31 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В сентябре в Южной Корее было продано 13 993 электромобиля отечественного производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).

Hitekro Hyundai Ioniq 6

Сообщается, что с начала года показатель пять раз превышал 10 тыс. единиц.

Известно, что лидером продаж стала Hyundai Motor (7946 ед.). Далее следуют Kia (5247 ед.) и GM Korea (800 ед.).

Сообщается, что увеличение продаж на местном рынке связан с популярностью новой модели электромобиля Hyundai IONIC 6.

Между тем в сентябре было продано 3428 импортных электромобилей, что в десять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярными оказались электромобили таких брендов как Mercedes-Benz (723 ед.), BMW (718 ед.), AUDI (678 ед.) и Volkswagen (667 ед.).