Москва, , 14:58 — REGNUM Россия готова работать с любым правительством Израиля и оптимистично смотрит на отношения со всеми партнёрами. Об этом 31 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На вопрос, готова ли Москва работать с любым кабинетом министров Израиля, который будет сформирован по итогам предстоящих парламентских выборов, Богданов ответил: «Разумеется».

«Мы всегда оптимистично смотрим на отношения со всеми нашими партнёрами», — добавил он.

Также дипломат отметил, что пока неизвестно, какой будет состав Кнессета по итогам досрочных выборов 1 ноября и кто будет премьер-министром.

По словам Богданова, борьба непростая, и явных фаворитов не видно, поэтому трудно прогнозировать. По его мнению, каких-либо серьёзных перемен в связи с выборами не будет.

Напомним, с 1 июля главой правительства Израиля является Яир Лапид. Он сменил на этом посту Нафтали Беннета после того, как 30 июня Кнессет одобрил законопроект о самороспуске.