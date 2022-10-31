Москва, 31 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Без участия России реализация «зерновой сделки» едва ли возможна, так как в этом случае она приобретает более опасный характер, при котором никто не может ничего гарантировать. Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — сказал он.

Также Песков заметил, что в данный момент российская сторона продолжает контактировать с Турцией и ООН по вопросу «зерновой сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация главы Российского государства проинформирует дополнительно об указе президента России Владимира Путина об окончании частичной мобилизации.