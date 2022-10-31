Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Опасность формирования смерчей над морем прогнозируется в Сочи 31 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Морской порт Сочи

В Сочи в связи с неблагоприятным прогнозом объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня и до конца суток 31 октября ожидается сильный дождь. На участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям города-курорта следует быть предельно внимательными и осторожными в случае выхода смерча на сушу.