Москва, 31 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. С мнением посла РФ в Турции о расчётах в национальных валютах трудно не согласиться, хотя ещё можно рассмотреть возможность расчётов в наднациональных валютах между рядом стран, входящих в экономические или политические блоки, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Доля доллара в международных расчётах год за последние 20 лет упала до минимума (около 39% от общей суммы всех международных расчётов, по данным SWIFT), уступая пока преимущественно другим мировым резервным валютам.

Причиной является огромный госдолг США, постепенное обесценение курса доллара, рост инфляции в США, а также — растущее недоверие к доллару в развивающихся странах из-за санкционной политики последних.

Однако энергетический кризис, который уже наступил в Великобритании и начинается в континентальной Европе, уже повлиялна курса британского фунта стерлингов и евро. С начала 2022 года британский фунт по отношению к доллару рухнул на 14%, а евро — на 12%.

Увеличение доли расчётов в национальных валютах между развивающимися странами пока сдерживается тем, что ни одна валюта развивающейся страны, кроме китайского юаня, не входит в список мировых резервных валют.

При этом доля расчётов в юанях пока уступает расчётам в долларах, евро и фунтах стерлингов; кроме того, за финансовое влияние в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии с юанем борется японская иена.

Однако санкционные риски и их рост, который встревожил подавляющее большинство развивающихся стран после блокировки половины золотовалютных резервов Банка России, в перспективе будет мотивировать развивающиеся страны принимать нестандартные решения, для того, чтобы застраховать от таких рисков свои собственные золотовалютные резервы.

В качестве мер страхования рисков могут быть переход на расчёты в национальных валютах или внедрение государственных цифровых валют. Также не исключено, что со временем у стран группы БРИКС и Евразийского Союза могут появиться наднациональные цифровые валюты.

Они помогут избежать многих рисков, связанных с расчётами в валютах стран «большой семёрки», а также страховать риски слишком существенного обесценения валютных курсов и инфляционные риски», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расчёты в национальных валютах за экспорт и импорт, несомненно, имеют будущее в мировой торговле, считает посол России в Турции Алексей Ерхов.

Читайте также: Посол РФ в Турции: расчёты в нацвалютах — будущее мировой торговли