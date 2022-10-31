Мелитополь, 31 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Российский газ начал поступать в город Мелитополь Запорожской области. Об этом 31 октября сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

СМИ опубликовало заявление главы предприятия «Таврия-Энерго» Олега Квача. Он рассказал о том, что тепло в дома поступит через одну-две недели.

В первую очередь, уточнил Квач, к отоплению подключат социальные объекты — детские сады и школы.

«Мы только начали поставлять, идёт процесс возобновления подачи газа», — пояснил он.