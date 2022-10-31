В Мелитополь начал поступать российский газ
Мелитополь, 31 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Российский газ начал поступать в город Мелитополь Запорожской области. Об этом 31 октября сообщает RT.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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СМИ опубликовало заявление главы предприятия «Таврия-Энерго» Олега Квача. Он рассказал о том, что тепло в дома поступит через одну-две недели.
В первую очередь, уточнил Квач, к отоплению подключат социальные объекты — детские сады и школы.
«Мы только начали поставлять, идёт процесс возобновления подачи газа», — пояснил он.