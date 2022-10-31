Уфа, , 14:54 — REGNUM 50 обманутых дольщиков получат свои квартиры в ближайшее время в башкирском городе Салават. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Башкирии.

Долгострой Schekinov Alexey Victorovich

Сообщается, что в Салавате идет к завершению строительство «проблемного» пятиэтажного многоквартирного дома по улице Бекетова. Данный объект банкротного застройщика ООО «ТехСтройСервис» достраивается с привлечением средств федерального Фонда развития территорий и бюджета Башкирии.

«Подрядчику важно не сбавлять набранных темпов строительных работ, чтобы сдать объект в установленные сроки», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова.

Сообщается, что на объекте почти полностью смонтированы оконные конструкции и кровля. Сейчас рабочие завершают заливку полов, штукатурку стен, одновременно с этим они устанавливают витражные окна на балконах квартир, осуществляют монтаж системы отопления.

Отмечается, что полностью готовы наружные сети водоснабжения и водоотведения. К работам привлечены 73 рабочих. Ввести дом в эксплуатацию намерены четвертом квартале 2022 года.

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