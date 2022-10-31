Тбилиси, 31 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Законопроект о деолигархизации, который 31 октября начнут рассматривать в парламенте Грузии, не направлен на основателя правящей партии «Грузинская мечта», являющегося также крупнейшим бизнесменов стране Бидзину Иванишвили. Об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Он отметил, что основное определение «олигарх» подразумевает использование власти в личных интересах.

«Поверьте, в отношении Бидзины Иванишвили не существует никаких оснований делать такой вывод. Я исключаю, чтобы действие этого закона распространилось персонально на Бидзину Иванишвили», — сказал Сарджвеладзе.

На просьбу журналистов прокомментировать резолюцию, принятую Европарламентом в июне, в которой Иванишвили называют «олигархом», депутат заявил, что бывают случаи, когда в документы попадает «неверная мысль», что не делает её истиной.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил об уходе из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в правящей партии заявили, что примут закон на основе киевского законодательства, и Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархами окажутся в оппозиции.