31 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Тех, кто снес в Даугавпилсе памятник советским солдатам, теперь сама жизнь демонтирует! Мнения.

Светлана Шаповалова, , 15:42 — REGNUM Известие о сносе в латвийском Даугавпилсе обелиска с лицами советских солдат разозлило пользователей социальных сетей. Люди говорят, что очень ждут того момента, когда Прибалтика вновь будет очищена от нацистов: нужно посмотреть в глаза тех, кто победил советский памятник.

Война с историей Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Твари, забыли как вас освобождали?» — спрашивает Алёна.

«У нас посольство в этой стране, мы с ними торгуем, так что всё хорошо. Можно и дальше взрывать, сносить и топтать…» — иронизирует Евгений.

«Воевать с памятниками — это как с детьми — они ответить не могут», — считает Светлана.

«Когда на торговле с прибалтами поставим крест? От слова совсем?!» — спрашивает Марина Артемьева.

«Чем меньше страна, тем больше в ней ненависти от своей беспомощности и немощности. Крылов, когда писал басню, наверное, имел в виду все эти страны: «Моська лает на слона», — считает Максим.

«Прибалтийский округ нужно очистить от скверны! Огнём! Так, чтобы другие «соседи» покрывались потом об одной мысли о русофобии! Оставить выжженное поле!» — предлагает Тимофей Подольский.

«В Даугавпилсе было. Там нацисты уничтожили 15 000 человек. 27 июля 1944 года Даугавпилс был окончательно освобожден от фашистских захватчиков Советской Армией. Вот что надо знать!» — считает Сергей Хрипунов.

«Дожить бы, до этого момента… Когда к прибалтам придем… В глаза им посмотреть», — поделился Василий Розинкин.

«Уроды. Кто борется с памятью, того ожидает бесславная смерть», — напоминает Любовь.

Снос памятника ВОВ в Даугавпилсе Цитата из видео «В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятник Великой Отечественной войне»

«Они так жаждут русскую оккупацию, чтобы покушать и погреться, что нарываются специально?» — иронизирует Анатолий Безбородов.

«А чего только памятники рушат?! Как-то несолидно, вы жильё, фабрики, заводы, порты, больницы, что при Союзе вам построили, крушите! Вот это будет здорово!» — развивает тему Анна Богатова.

«Слабость свою показывают и насколько они гнилые. Фу», — заметила Валерия.

«Думаю, они это сделали бы рано или поздно, у них давно руки чесались снести всё советское, эта операция дала им «повод», как они думают, сделать это безнаказанно. Но если они не ответят за это на земле, то с неба точно ответка прилетит», — рассуждает Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь 31 октября власти Латвии снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы в городе Даугавпилс. Когда к обелиску прибыла техника для сноса, люди начали протестовать, в результате чего было задержано 37 человек.

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