31 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Юлия Пёрышкина, , 17:41 — REGNUM В Белгороде 31 октября ушёл в отставку мэр Антон Иванов. На этом посту он пробыл всего 10 месяцев — депутаты горсовета утвердили его в должности 21 декабря 2021 года. Первым об уходе руководителя областного центра сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона сразу назвал имя преемника — исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверен, город в надёжных руках. Команда мэрии сильная и сплочённая. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — отметил Антон Иванов в социальных сетях.

По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований, политолога Владимира Слатинова, в нынешней «единой системе публичной власти» мэр областного центра лишён политико-управленческой автономии и превращается в «оператора» региональной политики.

«Антон Иванов в своё время сменил Юрия Галдуна по причине того, что Галдун вряд ли согласился бы выступать в роли «оператора» политики Вячеслава Гладкова — это не подходило ему ни стилистически, ни ментально. Иванов в силу возраста и биографии смотрелся в данной роли намного органичней. Тем не менее важно помнить о двух обстоятельствах. Первое — Вячеслав Гладков когда-то был мэром города Заречного. Роль градоначальника глубоко сидит в нём, поэтому внимание к областному центру со стороны губернатора в белгородском случае и уровень требований к мэру выше, чем в соседних Курске, Липецке или Воронеже, где у «мэров-операторов» всё же есть некий делегированный главами регионов уровень автономии. Второе — поскольку Белгород фактически оказался «на передовой» СВО, потребность вовлечённости мэра в работу, координируемую главой региона, выходит на максимальный уровень. Соответственно, характер и уровень требований возрастает ещё больше, а значимость личной сопряжённости глав области и областного центра становится решающей», — написал эксперт в своём телеграм-канале.

Антон Иванов Beladm.ru

Владимир Слатинов отмечает, что Вячеславу Гладкову требовалась «более «сопряжённая» с его политико-управленческим стилем фигура». Как считает политолог, очевидным стало ведение к этой статусной позиции Валентина Демидова, с которым губернатор работал в Крыму и Севастополе. Демидов в середине сентября 2022 года пришёл в мэрию Белгорода в качестве советника мэра по инфраструктурным проектам — спустя несколько месяцев после громкой отставки с поста мэра Симферополя. В октябре его «повысили» до первого заместителя главы администрации.

Правление Антона Иванова запомнится жителям города провальной уборкой снега прошедшей зимой, желанием городских властей установить на Соборной площади площадку для пляжного волейбола, ликвидацией троллейбусов, скандалом с переименованием остановки «5 Августа» в честь частной медклиники. На заседании правительства 31 октября губернатор раскритиковал работу администрации Белгорода по подготовке временных укрытий в многоэтажных домах и за низкое взаимодействие с общественными организациями.

В одном из популярных белгородских пабликов подписчики отреагировали на уход Антона Иванова пожеланием вернуть на эту должность предыдущего мэра — Юрия Галдуна.