Москва, , 14:48 — REGNUM Правительство продолжает поддержку российского предпринимательства в условиях введения западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам», — сказал Мишустин.

По его словам, для того, чтобы сохранить позитивный эффект в экономике, правительство продлило ряд некоторых мер на весь 2023 год.