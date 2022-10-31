Москва, 31 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство продолжает поддержку российского предпринимательства в условиях введения западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам», — сказал Мишустин.

По его словам, для того, чтобы сохранить позитивный эффект в экономике, правительство продлило ряд некоторых мер на весь 2023 год.