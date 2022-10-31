Таллин, , 14:47 — REGNUM В 2030 году индустрия моды в Евросоюзе должна стать более «зеленой» и производить меньше отходов. Уже с 2025 года каждый домашний потребитель также должен будет сортировать текстильные отходы. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Мода для подростков

В Евросоюзе ежегодно выбрасывается 5,8 млн тонн одежды и текстиля, то есть каждую секунду в мусорный контейнер летит примерно грузовик одежды. Проблема заключается в том, что на переработку отправляется всего четверть.

«Такая продукция производится при помощи дешевой рабочей силы, из дешевых материалов, часто экологически вредных материалов, содержащих много химикатов. То есть она быстро производится, быстро поступает на рынок, к клиенту и так же быстро оказывается в мусорном контейнере», — пояснила директор по проектам лаборатории устойчивого дизайна и материалов DiMa при Эстонской художественной академии Кристийн Петерсон.

Сейчас в Эстонии нет возможностей для переработки текстильных отходов и следует наладить сотрудничество с соседними странами, например, с Финляндией, где такая промышленность имеется.

Для сокращения отходов Европейская комиссия предложила, чтобы к 2030 году вся новая одежда изготавливалась из прочных материалов и подлежала вторичной переработке.