Москва, 31 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2022 года может уложиться в 12-12,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«С начала 2022 года инфляция, по данным Росстата, составила 10,64%. В годовом выражении инфляция снижается вследствие эффекта высокой базы 2021 года, а недельные данные по инфляции держатся лишь немного выше нулевых отметок.

Этому способствует низкий потребительский спрос, для которого новым шоком стала мобилизация и миграционный отток.

Как поведет себя потребительский спрос в связи с объявленным министром обороны Сергеем Шойгу завершением частичной мобилизации — предстоит оценить, но существенного усиления инфляции до конца 2022 года не ожидается.

В декабре предстоит внеочередная индексация тарифов ЖКХ в пределах 9% — по оценкам ЦБ РФ, это может внести в инфляцию дополнительные 0,5-0,6 п. п. Но даже с учетом этого инфляция в этом году может уложиться в 12-12,5%.

В то же время повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, высокая глобальная инфляция и удорожание логистики при импорте товаров, сокращение и переток между отраслями и предприятиями рабочей силы при низкой безработице, а также рекордные с 2011 года темпы роста денежной массы несут инфляционные риски в среднесрочной перспективе», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по итогам 2022 года может быть меньше ранее данного прогноза в 12,4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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