Москва, , 14:47 — REGNUM От принимаемых коллективным Западом новых санкций «ни холодно, ни жарко», на них уже «не обращаем внимание». В России на этом фоне происходят «серьёзные шаги» по перестройке экономики и промышленности, создаётся новая финансовая архитектура. Об этом заявил председатель Госдумы по финансовому рынку, руководитель чувашского отделения СРЗП Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik .

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Говоря о разработке США и его сателлитов очередного пакета санкций, парламентарий отметил, что от них в конечном итоге российская экономика выигрывает.

«Мы на эти пакеты [санкций] уже не обращаем внимание. Конечно, учитываем то или иное действие наших западных противников, но при этом пакеты уже имеют эффект «ни холодно, ни жарко». То есть мы строим новую экономику, понимаем, что находимся в периоде глобальных перемен и, соответственно, эти глобальные перемены требуют от нас определённых шагов. Эти шаги и делаются. Причём они довольно серьёзные», — сказал Анатолий Аксаков.

К этим шагам депутат отнёс «разворот России на Восток», создание коллективной валюты, переход в расчётах в национальных валютах по международным контактам. По мнению парламентария, создаётся новая финансовая архитектура.

Что касается российской экономики и промышленности, то происходит постепенная «замена зарубежных компаний» на отечественном рынке. В качестве примера он привёл Чувашию, где происходит импортозамещение в тракторостроении, приборостроении и электротехнике.

«От того, что произошло, российская экономика выигрывает. Конечно, всё это болезненно, непросто, но мы перестраиваем внутреннюю экономику, начинаем производить сами то, что раньше привозили из-за рубежа», — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он отметил, что зарубежным компания будет «возвращаться тяжело», так как «вряд ли кто добровольно отдаст рынок», и «придётся конкурировать уже с окрепшими нашими предприятиями».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Анатолий Аксаков заявлял, что США и Европа находятся «на пороге большого кризиса», связанного с перенасыщенностью финансовых инструментов и разрывом «хозяйственных связей» с Россией.

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