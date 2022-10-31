От зарубежных санкций России «ни холодно, ни жарко» — Аксаков
Москва, 31 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. От принимаемых коллективным Западом новых санкций «ни холодно, ни жарко», на них уже «не обращаем внимание». В России на этом фоне происходят «серьёзные шаги» по перестройке экономики и промышленности, создаётся новая финансовая архитектура. Об этом заявил председатель Госдумы по финансовому рынку, руководитель чувашского отделения СРЗП Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik .
Говоря о разработке США и его сателлитов очередного пакета санкций, парламентарий отметил, что от них в конечном итоге российская экономика выигрывает.
К этим шагам депутат отнёс «разворот России на Восток», создание коллективной валюты, переход в расчётах в национальных валютах по международным контактам. По мнению парламентария, создаётся новая финансовая архитектура.
Что касается российской экономики и промышленности, то происходит постепенная «замена зарубежных компаний» на отечественном рынке. В качестве примера он привёл Чувашию, где происходит импортозамещение в тракторостроении, приборостроении и электротехнике.
Он отметил, что зарубежным компания будет «возвращаться тяжело», так как «вряд ли кто добровольно отдаст рынок», и «придётся конкурировать уже с окрепшими нашими предприятиями».
Как сообщало ИА REGNUM , ранее Анатолий Аксаков заявлял, что США и Европа находятся «на пороге большого кризиса», связанного с перенасыщенностью финансовых инструментов и разрывом «хозяйственных связей» с Россией.