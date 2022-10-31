Москва, , 14:46 — REGNUM Точной даты встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пока нет. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Он рассказал, что точной даты визита белорусского лидера в Россию «пока нет».

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко во время телефонного разговора договорились о проведении личной встречи в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке», рассказал Дмитрий Песков.