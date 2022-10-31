Махачкала, , 14:46 — REGNUM В Дагестане удостоили высшей награды республики Героя России Руслана Курбанова. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о награждении земляка орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщив об этом во время личной встречи с офицером.

Звезда Героя России duma.gov.ru

Как отметил Меликов, «страна всегда может рассчитывать на дагестанцев». Он также вручил Руслану Курбанову тактические часы.

Как подчеркнул глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, поздравляя Руслана Курбанова с высокой государственной наградой, в непростой для страны час он показал верность благородному призванию защитника Отечества.

«Мы видим, как дагестанцы достойно и мужественно выполняют свой воинский долг, проявляют героизм и стойкость в боевых действиях по защите нашей страны и ее суверенитета. Мы гордимся тобой и всеми нашими земляками и искренне желаем новых успехов в службе, больших свершений во славу России!» — приводит слова премьер-министра пресс-служба главы правительства.

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