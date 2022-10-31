Махачкала, 31 октября 2022, 14:46 — REGNUM В Дагестане удостоили высшей награды республики Героя России Руслана Курбанова. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о награждении земляка орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщив об этом во время личной встречи с офицером.

Звезда Героя России
Звезда Героя России
duma.gov.ru

Как отметил Меликов, «страна всегда может рассчитывать на дагестанцев». Он также вручил Руслану Курбанову тактические часы.

Как подчеркнул глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, поздравляя Руслана Курбанова с высокой государственной наградой, в непростой для страны час он показал верность благородному призванию защитника Отечества.

«Мы видим, как дагестанцы достойно и мужественно выполняют свой воинский долг, проявляют героизм и стойкость в боевых действиях по защите нашей страны и ее суверенитета. Мы гордимся тобой и всеми нашими земляками и искренне желаем новых успехов в службе, больших свершений во славу России!» — приводит слова премьер-министра пресс-служба главы правительства.

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