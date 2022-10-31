Махачкала, 31 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Дагестане удостоили высшей награды республики Героя России Руслана Курбанова. Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о награждении земляка орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщив об этом во время личной встречи с офицером.

duma.gov.ru Звезда Героя России

Как отметил Меликов, «страна всегда может рассчитывать на дагестанцев». Он также вручил Руслану Курбанову тактические часы.

Как подчеркнул глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, поздравляя Руслана Курбанова с высокой государственной наградой, в непростой для страны час он показал верность благородному призванию защитника Отечества.