Москва, , 14:45 — REGNUM Администрация главы Российского государства проинформирует дополнительно об указе президента России Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сказал он в ответ на вопрос о том, выйдет ли указ российского президента об окончании ранее объявленной в России частичной мобилизации.

При этом 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что ранее объявленная в нашей стране частичная мобилизация завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал называть условия Москвы для возможности продления «зерновой сделки».