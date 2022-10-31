Санкт-Петербург, 31 октября 2022, 14:49 — REGNUM Аграрии Ленинградской области завершили заготовку кормов, перевыполнив план на 15%, сообщили 31 октября в пресс-службе областной администрации.
На данный момент заготовлено 66,5 тыс. тонн сена, 1,16 млн тонн силоса, 98,5 тыс. тонн фуражного зерна.
«Перевыполнение плана по заготовке кормов гарантирует, что у ленинградцев на столе зимой будут все необходимые продукты животноводства: молоко, мясо, яйца ― животных ожидает сытая зима, а отрасль ― рост производства», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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