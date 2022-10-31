Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Аграрии Ленинградской области завершили заготовку кормов, перевыполнив план на 15%, сообщили 31 октября в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Кормят коров кормами собственной заготовки

На данный момент заготовлено 66,5 тыс. тонн сена, 1,16 млн тонн силоса, 98,5 тыс. тонн фуражного зерна.

«Перевыполнение плана по заготовке кормов гарантирует, что у ленинградцев на столе зимой будут все необходимые продукты животноводства: молоко, мясо, яйца ― животных ожидает сытая зима, а отрасль ― рост производства», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.