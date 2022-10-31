Москва, 31 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Взаимодействие России и Бразилии носит эффективный характер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы с Бразилией и наши двусторонние отношения, и взаимодействие в рамках БРИКС, и на других площадках носят весьма эффективный характер. Вы знаете, что президент поздравил вновь избранного президента Бразилии», — сказал Песков.

Он заявил о поддержке Россией тех, кто «разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга».