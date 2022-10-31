Саратов, , 14:45 — REGNUM В первой половине недели в Саратовской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, сильный порывистый ветер и слабая метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Во второй половине недели осадки прекратятся, сообщает 31 октября Приволжское управление Гидрометцентра.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во вторник, 1 ноября, по области местами пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит около — 4 °C, днем — не выше 5 градусов тепла.

В среду, 2 ноября, возможны небольшие осадки в виде снега, местами умеренные. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с. На дорогах гололедица. Ночью похолодает до — 3…+2 °C, днем ожидается -1…+4 градуса.

В четверг, 3 ноября, прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Минимальная температура составит — 4 градуса, максимальная — +5 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в начале ноября в Пензенской области из-за температурных перепадов в сочетании с осадками на отдельных участках дорог сложатся благоприятные условия для образования гололедицы.

Читайте также: На дороги в Саратовской области вывели снегоуборочную технику