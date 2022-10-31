Москва, 31 октября 2022, 14:44 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел песню «Ты узнаешь ее» вместе с солистом группы «Корни» Александром Бердниковым. Видео он опубликовал 31 октября в своём телеграм-канале.

Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр
Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр
Thaifighter911

Ролик даёт понят, что Емельяненко исполнил популярную композицию для своей жены Полины Селедцовой. «Если Саня любого так обнимет, то придётся спеть», — пошутил по поводу Бердникова один из подписчиков канала.

Напомним, группа «Корни» выпустила песню «Ты узнаешь её» в 2003 году. В текущий состав группы входят Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев. Всего группа выпустила два полноценных студийных альбома: «На века» (2003) и «Дневники» (2005), в 2022 году «Корни» представили сингл «Она его просит».

Читайте ранее в этом сюжете: Алсу опубликовала фото, опровергающее слухи о беременности