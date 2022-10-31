Москва, 31 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел песню «Ты узнаешь ее» вместе с солистом группы «Корни» Александром Бердниковым. Видео он опубликовал 31 октября в своём телеграм-канале.

Thaifighter911 Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр

Ролик даёт понят, что Емельяненко исполнил популярную композицию для своей жены Полины Селедцовой. «Если Саня любого так обнимет, то придётся спеть», — пошутил по поводу Бердникова один из подписчиков канала.

Напомним, группа «Корни» выпустила песню «Ты узнаешь её» в 2003 году. В текущий состав группы входят Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев. Всего группа выпустила два полноценных студийных альбома: «На века» (2003) и «Дневники» (2005), в 2022 году «Корни» представили сингл «Она его просит».