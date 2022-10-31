Москва, , 14:44 — REGNUM 40 тысяч работников культуры в этом годуп овысят квалификацию в лучших профильных вузах страны. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Повышение квалификации кадров позволит освоить новые приёмы работы, даст навыки создания культурного продукта, отвечающего современным требованиям.

Культура постоянноразвивается и видоизменяется: появляются новые технологии и возможности, а вместе с ними — новые профессии и требования для работников культуры. Чтобы адаптироваться к этим изменениям и полностью раскрыть потенциал, благодаря национальному проекту «Культура"творческие работники могут бесплатно повысить квалификацию в лучших профильных вузах — от Российской академии музыки имени Гнесиных до Российского института театрального искусства — ГИТИС.

С 2019 года благодаря нацпроекту создаются центры повышения квалификации. На сегодняшний день функционируют 18 таких центров на базе ведущих творческих вузов и Российской государственной библиотеки. Образовательные программы включают различные направления: новое пространство для профессионального роста найдётся и для библиотекарей, и для сотрудников музеев и клубов, и для преподавателей детских школ искусств. Более 250 инновационных программ разработаны с участием лучших специалистов отрасли и выдающихся деятелей культуры и искусств. А отдельные программы напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия.

Один из центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры работает на базе Российского института театрального искусства —ГИТИС. В нём проводят обучение по 20 программам. Объём каждой — 36 часов. Обучение проходит в очном формате с применением дистанционных технологий.»В этом году мы предлагаем новую программу «Цифровые технологии в театре. Она ориентирована на режиссеров, на руководителей театральных коллективов. Мы будем в этой программе делать такой обзор всех новейших технологий, которые могут использоваться в театре. В первую очередь, режиссёром, потому что он создаёт главный продукт — спектакль», — рассказывает Тамара Потапенко, директор центра непрерывного образования ГИТИС.

В Сахалинской области за три года повышение квалификации прошли более 600 работников культуры. Из них 198 — в этом году. Так, преподаватель по классу гитары, балалайки Детской школы искусств города Анива Юлия Сологуб прошла курс «Специфика сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства на народных инструментах 2022». «Прослушала спикеров разной направленности — дирижирование, баян, домра, гитара, которые озвучивали самые разные темы. Полезно было узнать и изучить материал, который связан не только с моей специальностью, но и с другими народными инструментами. Также увлекательны были трансляции, связанные с ансамблевым и оркестровым исполнительством, что неотъемлемо связано с работой народника. Подбор спикеров меня очень обрадовал, ведь это творчески разносторонние, опытные и заинтересованные в обучении преподаватели. В заключение хочу сказать, что это первые мои курсы повышения квалификации. Они вдохновили меня к творческой работе, обогатили мои знания и зарядили мотивацией», — поделилась Юлия Сологуб. До конца года свою профессиональную квалификацию повысят еще 24 работника культуры Сахалинской области.

Основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью с 2019 года создаются центры повышения квалификации. На сегодняшний день функционируют 18 таких центров на базе ведущих творческих вузов и Российской государственной библиотеки. Образовательные программы включают различные направления: новое пространство для профессионального роста найдётся и для библиотекарей, и для сотрудников музеев и клубов, и для преподавателей детских школ искусств. Более 250 инновационных программ разработаны с участием лучших специалистов отрасли и выдающихся деятелей культуры и искусств. До конца 2024 года на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 200 000 работников культуры по всей стране. Обучение позволит освоить новые приёмы работы, даст навыки создания культурного продукта, отвечающего современным требованиям.