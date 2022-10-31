Москва, , 14:42 — REGNUM Ситуация на Крымском мосту после теракта, совершённого киевским неонацистским режимом в начале октября 2022 года, находится в центре внимания российского правительства. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, обстановка на этом маршруте [в Крыму] в центре нашего внимания. Организована перевозка людей, доставка товаров и продукции как в Крым, так и по обратному маршруту, налажено также и железнодорожное сообщение», — сказал Мишустин.

По его словам, специалистами проводится досмотр «всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту или на пароме».