Сараево, 31 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе организации.

Босния и Герцеговина

«Товарищеский матч между сборной Боснии и Герцеговины и командой России сыгран не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины принято решение о переносе матча.

Напомним, первоначально проведение матча сборных России и Боснии и Герцеговины было запланировано на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Теперь российская команда проведёт встречу в Душанбе со сборной Таджикистана 17 ноября.

Читайте также: Футбольный матч Россия — Таджикистан будет иметь официальный статус