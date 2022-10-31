Таллин, , 14:39 — REGNUM

Евро WDnet

Быстрый рост цен в Эстонии и высокий рост заработной платы в Литве привели к ситуации, когда впервые в истории стран, восстановивших независимость в 1991 году, реальная заработная плата в Эстонии и Литве сравнялась.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на главного экономиста Luminor Ленно Уускюла.

Так, средняя брутто-зарплата в Эстонии во втором квартале составила почти 1 700 евро, а в Литве — почти 1 400 евро. Если разница в номинальных зарплатах сохраняется, то то же самое можно сказать и об уровне цен, который в Эстонии на 22% выше, чем в Литве.

Сопоставление этих двух факторов привело к выводам, что покупательная способность достигла одинакового уровня в обеих странах.

«За последний год в Эстонии наблюдался как более высокий рост цен, так и более низкий рост заработной платы, чем в Литве», — сообщил Ленно Уускюла.

Во втором квартале 2022 года годовой рост заработной платы составил 10% в Эстонии и 14% в Литве. В то же время цены в Эстонии выросли примерно на два процентных пункта больше, чем в Литве.

Уускюла добавил, что экономический кризис, вызванный коронакризисом, в Литве тоже был менее острым. В 2020 году экономика Литвы осталась на нулевом уровне, а экономика Эстонии — почти на 3% в минусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии реальная заработная плата за последний год значительно снизилась из-за быстрого роста цен, и по покупательной способности жители страны вернулись к концу 2018 года.