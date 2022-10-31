Анкара, 31 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Из портов бывш. УССР пока не будет осуществляться вывоз продовольствия, заявили 31 октября в министерстве обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

В турецком оборонном ведомстве рассказали, что в связи с выходом России из «зерновой сделки» из портов на территории бывш. УССР выхода судов с продовольствием пока не будет.

Ранее глава минобороны Турции заявил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию, связанную с вывозом зерна с территории бывш. УССР.