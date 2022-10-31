Тюмень, 31 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Тюменской области работает горячая линия для родственников мобилизованных бойцов, где в круглосуточном режиме оказывается экстренная психологическая помощь. Об этом сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Доверие

Тюменские психологи готовы не только оказать экстренную помощь, но и стабилизировать эмоциональное состояние звонящего. Телефон горячей линии 8-800-201-41-41.

В Нижнетавдинском районе на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Тавда» открыта «Семейная гостиная» для родственников военнослужащих. Здесь семьи могут получить консультации психологов, юристов, специалистов по социальной работе, а также временно оставить ребенка под присмотром на краткосрочный период для того, чтобы решить вопросы, связанные с получением необходимых документов, мер социальной поддержки, выполнением неотложных дел.