Мурманск, 31 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 30 октября прибыл в акваторию порта Восточный, расположенный в бухте Врангеля залива Находка Японского моря. Переход из Санкт-Петербурга занял 20 дней. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз прошел через всю акваторию Северного морского пути. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Росатомфлота.

Rosatom.ru Лихтеровоз «Севморпуть»

«В ожидании причала, чтобы не терять время, приступили к выгрузке на рейде. В порт Восточный мы доставили основную часть груза: комплектующие кранов, крупногабаритные грузы, плавсредства, контейнеры с экспортным грузом. 3 ноября планируем выйти в направлении порта Петропавловск-Камчатский за партией контейнеров», — подчеркнул Сергей Бралгин, капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть».

Во время перехода из Санкт-Петербурга в порт Восточный учёные Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова провели экологический мониторинг акватории Северного морского пути. Специалистами были собраны данные о фауне морских акваторий российской Арктики и состоянии морский воды в осенне-предзимний период в границах Северного морского пути, а также материалы о гидрофизических параметрах пройденных морей.

На текущий момент продолжается формирование грузовой базы для порта Санкт-петербург. Ожидается, что в Петропавловске-Камчатском на борт «Севморпути» будет погружено 94 контейнера. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» 9 октября вышел из порта Санкт-Петербурга во второй субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный — Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург. Судно загружено на 90%, на его борту находятся строительные материалы, оборудование, транспортные средства и 89 сорокафутовых контейнеров. Рейс проходит в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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