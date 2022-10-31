Луганск, 31 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Домой из киевского плена вернулись четыре военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 31 октября сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Четверо наших военных вернулись в республику в рамках состоявшегося ранее обмена», — приводит слова Сердюковой ТАСС.

Она сообщила, что сейчас с ними работают медики и психологи.

Ранее Сердюкова сообщала, что военнослужащие ЛНР подвергались жестоким пыткам в киевском плену.

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