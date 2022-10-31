Баку, , 14:36 — REGNUM Пенсии в Азербайджане в 2023 году могут поднять на 14-5 — 15%. Об этом агентству Trend 31 октября сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) республики, председатель комитета по труду и социальной политики Муса Гулиев.

Пенсия

Он рассказал журналистам, что планируется поднять выплаты всем пенсионерам. Всего на социальную защиту в следующем году планируется направить 48% бюджета.

Стоит отметить, что государственный бюджет Азербайджана на 2022 год является социально-ориентированным. На соцзащиту в нём предусмотрено 13,9 млрд манатов (более 500 млрд рублей). В 2023 году планируется на это направление направить 15,2 млрд манатов.