Москва, , 14:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть условия Москвы для возможности продления «зерновой сделки». Он заявил об этом журналистам31 октября.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой», — сказал он в ответ на вопрос об условиях России для возможности продления «зерновой сделки».

При этом представитель Кремля уточнил, что в данный момент контакты по этому вопросу продолжаются и добавил, что без участия России такое соглашение вряд ли возможно, так как у него в этом случае будет гораздо более рискованный характер.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России относятся к сообщениям о том, что телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс якобы был взломан представителями российских спецслужб как к «желтой прессе».