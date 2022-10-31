Москва, , 14:33 — REGNUM 27 октября — в День без бумаги — в поддержку всероссийской акции нацпроекта «Экология» по сбору макулатуры #БумБатл состоялись экоуроки на экостанциях от Калининграда до Камчатки. Экопросветительское мероприятие прошло и в самом северном городе России — Певеке Чукотского автономного округа. Благодаря БумБатлу у жителей Чукотки появилась редкая возможность передать макулатуру на переработку.

Цель БумБатла — сохранение природы, в том числе благодаря повышению уровня информированности людей о важности раздельного сбора отходов и экономии ресурсов. Акция помогает рассказать о ценностях национального проекта «Экология». Отрадно, что в День без бумаги волонтеры проводят столько активностей. На экоурокахв Калининградской, Липецкой, Владимирской областях и Камчатском крае на экостанцияхМинпросвещения России и «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», ребята узнали о важности раздельного сбора отходов, процессе переработки макулатуры и вещах, которые производят из вторсырья. Для школьников организовали лабораторные работы: ребята попробовали свои силы в изготовлении бумаги из макулатуры и потренировались в сортировке отходов.

«Экостанция — инновационная образовательная экосреда для школьников, где реализуются такие актуальные образовательные программы, как биотехнологии, цифровая агрономия, экомониторинг, лесное дело, агробиотехнологии, сельское хозяйство. Это совместный проект с научными центрами, корпорациями, зелёным бизнесом. Очень ценно, что мы можем не только разрабатывать уроки для таких проектов как #БумБатл, но и проводить их с большим объемом практической работы на базе наших станций», — отметила заместитель директора «Федерального центра допобразования и организации отдыха и оздоровления детей» минпросвещения РФ Анна Хаустова.

27 октября к БумБатлу впервые присоединился самый северный город России — Певек Чукотского автономного округа. В городском Центре образования прошел экоурок для учащихся 7−9 классов, также в поддержку БумБатла стартовал сбор макулатуры, который продлится до 15 ноября.

К акции присоединились сотрудники самой северной АЭС в мире — плавучей атомной теплоэлектростанции «Росатома».

"Мы поддерживаем такие акции как #БумБатл, поскольку в основе — наши общие ценности. Ведь атомная энергетика — это зеленая, на 100% чистая энергетика. Сотрудники Росатома по всей стране также принимают участие в акции как корпоративные волонтеры, поэтому здесь на ПАТЭС мы также соберем макулатуру и привезем ее 15 ноября в школу. Мы убеждены, что участие в БумБатле — это отличная возможность для сотрудников наших организаций внедрить в свою работу еще одну экопривычку», — отметила Наталья Тарасова, заместитель директора по управлению персоналом «Плавучей атомной теплоэлектростанции» «Росатома».

В Калужской области 27 октября состоялась экскурсия студентов «Калужского технического колледжа» на старейшее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности — «Полотняно-заводскую бумажную мануфактуру», которой в 2018 году исполнилось 300 лет. Здесь выпускают тарный картон, тетрадную продукцию и бумажные пакеты. На экскурсии студенты ознакомились с полным циклом производства, а также посетили первый в России интерактивный музей бумаги «Бузеон». В музее представлена история развития бумажного производства от древности до наших дней, показана эволюция процесса производства бумаги от самых примитивных способов до современных высокотехнологичных. Также экспозиция музея, размещенная в интерьерах старинной бумажной фабрики, рассказывает о месте бумаги в культуре и показывает возможности ее применения в произведениях искусства и домашнем досуге.

В День без бумаги активности в поддержку БумБатла провели «Молодежка ОНФ» и «Российское движение школьников»: в городе Марксе Саратовской области прошел экоквиз и сбор макулатуры, в Махачкале — — эколекция в колледже, в Краснодаре и Ростове-на-Дону — экоуроки в школах.

#БумБатл проходит уже третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология». С 15 сентября во всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл уже приняли участие 408 601 человек. Это учащиеся учебных заведений, сотрудники компаний, а также индивидуальные участники. Собрано более 1 тыс. тонн вторсырья. Это позволило спасти более 19 000 деревьев, или около 200 га леса, сэкономить почти20 млн литров воды и предотвратить выброс в атмосферу более 1,65 тыс. тонн углекислого газа.

За два предыдущих сезона в акции приняли участие более двух тыс. детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний. В результате более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев. В этом году сроки проведения акции увеличены с двух недель до двух месяцев.

В корпоративном сборе макулатуры в этом году принимают участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group и другие. В этом году Почта России заявила для участия в акции 35 российских регионов, где будет проводиться не только корпоративный сбор, но и прием макулатуры в 254 почтовых отделениях от всех желающих.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. Партнёрами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Точки приема макулатуры работают по всей России, найти ближайшую можно на интерактивной карте на сайте бумбатл.рф.