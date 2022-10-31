Москва, , 14:32 — REGNUM Для Турции тема перехода на расчеты в местных валютах весьма выгодна. Это, прежде всего, касается расчётов за поставки в Турцию нефти и газа за рубли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА REGNUM

«Большинство прочих товаров и услуг, поступающих из России, и так торгуются в рублях или лирах. Для Турции переход на оплату рублями выгоден, так как помогает сохранить истощающиеся валютные резервы Центробанка, в частности доллары.

Так, за последние годы турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов США, пытаясь удержать лиру от резкого падения.

При этом национальная валюта с начала года потеряла около 40% своей стоимости по отношению к доллару, а годовая инфляция в Турции достигла 80%.

Для России выбор тоже невелик: расчеты в национальных валютах — это приемлемая альтернатива расчетам в долларах или евро, поскольку те имеют ограничения и сложности из-за внешних санкций.

На внутреннем валютном рынке это почти не отразится, за исключением тех случаев, когда на бирже вдруг появляются необычно большие объемы на покупку или продажу национальных валют, которые могут ненадолго уводить текущий курс от среднерыночного значения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения России и Турции по торговле в национальных валютах нужно исполнить, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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