Монтевидео, 31 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Цены на топливо в Уругвае останутся неизменными до конца ноября 2022 года. Об этом заявил президент страны Луис Лакалье Поу по возвращении из Японии, пишет Prensa Latina.

(сс) Marcos Corrêa. Palácio do Planalto Луис Альберто Лакалье Поу

«Повышения цен на топливо не будет», — сказал Поу.

Ранее анализ Объединения регулирования энергетики и водных услуг Уругвая показал, что цены на топливо должны вырасти в ноябре 2022 года.